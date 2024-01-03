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В Британии и Германии возникли проблемы в электроснабжении

В Британии и Германии возникли проблемы в электроснабжении

Британская экономика «не работает», сообщает Financial Times. По данным издания, основной проблемой этого являются электросети, из-за которых инфраструктура не может удовлетворить спрос на подключения, а местные органы планирования годами блокируют новое строительство.

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