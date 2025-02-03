Sky News: после введения пошлин Трамп может захватить Канаду и Гренландию

Валерий Чикунов

Вот здесь и надо активизировать работу БРИКС по содействию , защите Гренландии , Канады и сделать им предложение о вступлении в нашу организацию . Только это может остановить экспансию США в этих странах , а также и в Панаме, на Кубе . Далее пора давно решить вопрос с тюрьмой США на территории Кубы