Введение торговых пошлин против Мексики, Канады и Китая может стать лишь первым экспансионистским шагом президента США Дональда Трампа, поскольку он действительно выполняет обещания, данные во время предвыборной кампании.
Sky News: после введения пошлин Трамп может захватить Канаду и Гренландию
Комментарии
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Валерий Чикунов
Вот здесь и надо активизировать работу БРИКС по содействию , защите Гренландии , Канады и сделать им предложение о вступлении в нашу организацию . Только это может остановить экспансию США в этих странах , а также и в Панаме, на Кубе . Далее пора давно решить вопрос с тюрьмой США на территории Кубы
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6 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Не допустить возврата Панамского канала под управление США и добиться укрепления договоров Китая , Панамы и России по строительству нового канала на паритетных началах.
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6 час.
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