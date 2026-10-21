© ShutterstockИзменение почерка чаще всего списывают на спешку или небрежность, между тем врачи давно рассматривают манеру письма как один из симптомов патологии центральной нервной системы.
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