«Мы не должны демонстрировать волчий оскал»: Депутат Госдумы Затулин ответил на критику его позиции по мигрантам

МК Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил, почему высказался против ряда положений обращения нижней палаты парламента к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мир противодействия незаконной миграции.
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