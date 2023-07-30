MS

Mikhail Stepanov

Когда американцы в последний раз сталкивались хоть с одним серьезным противником, глубоко эшелонированный обороной, мощной авиацией и артиллерией? Ответ - никогда со времён Второй Мировой войны, да и в те времена жалобно скуля просили помощи у Сталина , потому что их объединенная англосаксонская группировка захлебнулась в крови в боях против Вермахта.