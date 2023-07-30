Чтиво выходного дня, подробно разберём некоторые соображения западной прессы в рубрике «как надо правильно».
Только армия США может прорвать «Линию Суровикина».
Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Сгорите как угли америкосы—это вам не Ирак или Афганистан.
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1 д.
Александр
Ну! Разве кто-то сомневается в этой бла-бла-бла армии.
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18 час.
MS
Mikhail Stepanov
Когда американцы в последний раз сталкивались хоть с одним серьезным противником, глубоко эшелонированный обороной, мощной авиацией и артиллерией? Ответ - никогда со времён Второй Мировой войны, да и в те времена жалобно скуля просили помощи у Сталина , потому что их объединенная англосаксонская группировка захлебнулась в крови в боях против Вермахта.
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15 час.
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