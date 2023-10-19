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В Первоуральске из-за аварии на водоводе на дистант ушли 13 школ

В Первоуральске из-за аварии на водоводе на дистант ушли 13 школ

В Первоуральске из-за крупной коммунальной аварии не работают часть школ и детских садов. Как сообщает ДИП, дистанционное обучение организовано в 13 школах, временно приостановлена работа части детских садов.

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