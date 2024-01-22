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РИА Новости: Запад давит на бизнес Турции из-за антироссийских санкций

РИА Новости: Запад давит на бизнес Турции из-за антироссийских санкций

Частный бизнес в Турции испытывает беспрецедентное давление Запада по антироссийским санкциям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя одной из турецких фирм, поставляющих косметическую и бытовую продукцию на российский рынок.

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