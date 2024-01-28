СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистку Графчикову

В Химках возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов после нападения на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой.
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