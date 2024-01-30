В Казахстане два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил глава администрации Бухар-Жырауского района Аблай Султангали в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
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