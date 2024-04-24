Каррагер о «Ливерпуле» после 0:2: «Конец их чемпионской гонки. Сегодня вечер «Эвертона»

Сегодня команда Юргена Клоппа уступила «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ. После поражения «Ливерпуль» отстает от «Арсенала» на три очка и на одно опережает «Манчестер Сити», имеющий две игры в запасе.
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