Европейские лидеры ответят за ложь перед Москвой и Киевом

«Мы сделали ряд ошибок и потеряли возможность сближения России с Западом… Как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО» Это поистине сенсационное признание сделал не кто-нибудь, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.