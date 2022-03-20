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Европейские лидеры ответят за ложь перед Москвой и Киевом

Европейские лидеры ответят за ложь перед Москвой и Киевом

«Мы сделали ряд ошибок и потеряли возможность сближения России с Западом… Как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО» Это поистине сенсационное признание сделал не кто-нибудь, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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