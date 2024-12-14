Смертоносная реклама: шутка со скелетами, которая унесла немало жизней

С нами не соскучишься!

Реклама анальгетиков и жаропонижающих средств. Сегодня все привыкли к фармацевтической рекламе, в которой используются пастельные оттенки, пасторальные пейзажи и восторженные отзывы о новом "чудо-лекарстве".