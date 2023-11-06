Почему у семьи Цыгановых нет детей: певица раскрыла семейный секрет

Певица и ее супруг в последние дни стали самыми обсуждаемыми звездами фото: АО ИД "Комсомольская правда"Последние дни фамилия Цыгановых не сходит с уст — сначала супруги дали скандальное интервью журналисту Юрию Дудю (признан Минюстом иноагентом), потом Вика заявила, что интервью было создано нейросетью, это «правда не мы».
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