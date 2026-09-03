Создание новой «Большой тройки» вызовет приступ паники у западных атлантистов

В геополитике название «Большая тройка» прочно ассоциируется с временами Второй мировой войны, со встречами лидеров трех стран антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Впервые Сталин, Рузвельт и Черчилль собрались вместе в ноябре 1943-го в Тегеране.
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