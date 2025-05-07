«Знамя Победы» поднимется в Театре Российской Армии

Навстречу раскатам ревущего громаМы в бой поднималисьСветло и сурово.На наших знаменах начертано слово:Победа! В преддверии 80-летия Великой Победы, 8 и 9 мая на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится премьера военной драмы «Знамя Победы» в постановке народного артиста России Игоря Угольникова.