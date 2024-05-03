Украинская коррупция еще больше ускорила отступление ВСУ

Российские войска продолжают успешное продвижение в ДНР на нескольких участках фронта. Западные СМИ объясняют этот успех развалом украинских инженерных войск, из-за чего ВСУ приходится отступать на неподготовленные позиции.
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