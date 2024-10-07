Госдума рассмотрит категории граждан под новые программы ипотеки

В осеннюю сессию депутаты обсудят предложения Минфина по новым программам ипотеки.Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о совместных планах парламентариев и Минфина начать обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам льготного кредитования на строительство жилья.