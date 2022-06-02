Sabah: механизм вывоза зерна из заблокированных украинских портов может быть согласован на переговорах в Стамбуле

Турция готова внести свой вклад в создание безопасного морского коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из заблокированных украинских портов, его механизм может быть согласован на переговорах в Стамбуле, пишет турецкая газета Sabah.
Турция готова внести свой вклад в создание безопасного морского коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из заблокированных украинских портов, его механизм может быть согласован на переговорах в Стамбуле, пишет турецкая газета Sabah.
Свежие комментарии