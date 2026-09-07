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В Петербурге 71-летнюю пенсионерку заподозрили в курьерстве на телефонных мошенников

В Петербурге 71-летнюю пенсионерку заподозрили в курьерстве на телефонных мошенников

В Санкт-Петербурге задержали 71-летнюю женщину, которую подозревают в работе курьером на телефонных мошенников.

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