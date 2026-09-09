Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокусник из Новосибирска поразил своим выступлением Ольгу Бузову на шоу "Хочу на ТНТ"

Фокусник из Новосибирска поразил своим выступлением Ольгу Бузову на шоу "Хочу на ТНТ"

Выпускник мехмата НГУ строит магию на математике и мечтает раздвинуть воды для целого города Новосибирский иллюзионист Михаил Хам участвует в новом масштабном шоу талантов "Хочу на ТНТ", где выступает перед жюри, в составе которого Ольга Бузова, Марина Кравец, Сергей Светлаков и Сергей Орлов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым