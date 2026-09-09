Фокусник из Новосибирска поразил своим выступлением Ольгу Бузову на шоу "Хочу на ТНТ"

Выпускник мехмата НГУ строит магию на математике и мечтает раздвинуть воды для целого города Новосибирский иллюзионист Михаил Хам участвует в новом масштабном шоу талантов "Хочу на ТНТ", где выступает перед жюри, в составе которого Ольга Бузова, Марина Кравец, Сергей Светлаков и Сергей Орлов.
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