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Россияне рассказали о своих планах на весну

Россияне рассказали о своих планах на весну

Внедрить новые привычки в свою жизнь с приходом весны планируют 59% россиян. Это следует из данных опроса сервиса доставки «Купер» и аналитиков медиахолдинга Rambler%Co, с результатами которого 6 марта ознакомились «Известия».

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