Глава управы Марфина провел традиционный обход

Глава управы Игорь Мальцев совместно с муниципальными депутатами, руководством ГБУ «Жилищник района Марфино», сотрудниками управы района, членами Молодежной палаты и активными жителями района провел традиционный обход территории по адресу: ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии