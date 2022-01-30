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ЦСКА согласовал аренду Гайча в «Индепендьенте», но форвард не хочет возвращаться в Аргентину

«Индепендьенте» договорился с ЦСКА об аренде форварда Адольфо Гайча с правом выкупа. При этом клуб из Авельянеды готов оплачивать лишь треть оклада 22-летнего аргентинца, но армейцы готовы вести переговоры о том, чтобы платить Гайчу поровну, сообщает TyC Sports.

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