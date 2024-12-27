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Царьград

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Ракетный комплекс «Орешник»: новое слово в военной стратегии России

Ракетный комплекс «Орешник»: новое слово в военной стратегии России

Заместитель генерального директора медиагруппы Александр Яковенко анализирует, как применение ракетного комплекса "Орешник" в ходе СВО подчеркнуло превосходство российских вооруженных сил.

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