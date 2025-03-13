Ubisoft показала геймплей Rainbow Six Siege X — релиз состоится 10 июня, старая версия шут...

Ubisoft показала геймплей Rainbow Six Siege X — релиз состоится 10 июня, старая версия шутера останется доступнойКомпания Ubisoft представила геймплей Rainbow Six Siege X — новой версии шутера, который, по словам разработчиков, станет крупнейшей в истории игры эволюцией.
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