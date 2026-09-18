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Молодежь перестала мыться, чтобы повысить уровень феромонов. Работает ли это на самом деле

Молодежь перестала мыться, чтобы повысить уровень феромонов. Работает ли это на самом деле

Зумерский тренд с запашком. Молодые люди повально отказываются от душа и дезодорантов, чтобы привлечь противоположный пол.

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