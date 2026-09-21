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Воронежские новости

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Воронежская область показала смешанную экономическую динамику в январе-июле 2026

Воронежская область показала смешанную экономическую динамику в январе-июле 2026

Воронежстат опубликовал данные о состоянии экономики региона за январь – июль 2026 года. Цифры получились противоречивыми: одни отрасли уверенно прибавляют, другие теряют позиции.

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