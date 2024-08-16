Юрист Русяев: в России с сентября изменится расчет оплаты сверхурочной работы

Осенью в России вступит в силу новый порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. Трудоголики смогут получать больше, сообщил РИА «Новости» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.
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