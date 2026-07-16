В Татарстане на нацпроекты с начала года направили более 20 млрд рублей

В Татарстане с начала 2026 года на реализацию национальных проектов направили 20,6 млрд рублей. По данным Министерства финансов РТ, на 1 июля исполнение составило 38% от годового объема предусмотренных средств.
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