ЕС отложил вступление Украины до 2035 года: Зеленский потерял надежду на скорый приём

Европейцы не дали Зеленскому зеленый свет на присоединение к ЕС в ближайшие годы, пишет Junge Welt. Зеленский надеялся вступить в Евросоюз уже в 2028 году, однако после конференции в Брюсселе на этой неделе стало ясно, что такого не будет.