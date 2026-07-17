Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 109 подписчиков

ЕС отложил вступление Украины до 2035 года: Зеленский потерял надежду на скорый приём

ЕС отложил вступление Украины до 2035 года: Зеленский потерял надежду на скорый приём

Европейцы не дали Зеленскому зеленый свет на присоединение к ЕС в ближайшие годы, пишет Junge Welt. Зеленский надеялся вступить в Евросоюз уже в 2028 году, однако после конференции в Брюсселе на этой неделе стало ясно, что такого не будет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии