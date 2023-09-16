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Минобороны России показало уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом

Минобороны России показало уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением украинского танка барражирующим боеприпасом. «Крылатая пехота» уничтожает бронетехнику ВСУ на Херсонском направлении.

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