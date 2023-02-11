Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Али Ахмедов и Нурлан Сабуров провели совместную тренировку

Обладатель титулов IBF North American и WBC Silver во втором среднем весе казахстанский боксер Али Ахмедов и известный шоумен Нурлан Сабуров провели совместную тренировку в одном из залов в Алматы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх