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Военное обозрение

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Российские ресурсы: ВСУ предприняли новые попытки прорыва через границу в Белгородской и Курской областях

Российские ресурсы: ВСУ предприняли новые попытки прорыва через границу в Белгородской и Курской областях

Одновременно идет атака в информационной сфере, Киев распространяет видео якобы захвата нескольких сел.

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Игорь Петров
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