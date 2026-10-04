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Газета.ру

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Фотограф Борис Кавашкин скончался на 82-м году жизни

Фотограф Борис Кавашкин скончался на 82-м году жизни

Фотограф Борис Кавашкин скончался в 81 год. Об этом «Ленте.ру» сообщил его сын Антон Кавашкин.Причина смерти не уточняется.

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