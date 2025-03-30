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Петербургский дневник

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Китайские электромобили будут облагаться налогом на роскошь

Китайские электромобили будут облагаться налогом на роскошь

В этом списке также оказались гибридные автомобили В новый перечень автомобилей, которые подлежат обложению налогом на прибыль, помимо дорогих европейских брендов - BMW, Audi, Mercedes-Benz, Ferrari и др.

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