Китайские электромобили будут облагаться налогом на роскошь

В этом списке также оказались гибридные автомобили В новый перечень автомобилей, которые подлежат обложению налогом на прибыль, помимо дорогих европейских брендов - BMW, Audi, Mercedes-Benz, Ferrari и др.
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