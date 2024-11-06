Камчатский губернатор осмотрел участки для выдачи участникам СВО и многодетным семьям

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время рабочей поездки в Елизовский муниципальный район осмотрел земельные участки, выделенные для бесплатной выдачи участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей, а также многодетным семьям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии