В Хабаровске госавтоинспекторы и представитель общественного совета при краевом правоохранительном ведомстве провели профилактические мероприятия «Мы за безопасность на дороге»

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» полицейские и представитель Общественного совета при УМВД России по Хабаровскому краю Елена Насырова организовали уроки безопасности для юных жителей регионального центра.
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