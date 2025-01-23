Депутаты предложили разрешить самозанятым использовать коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности, сейчас такое право есть только у компаний и индивидуальных предпринимателей, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
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