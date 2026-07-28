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"Развод века": южнокорейский миллиардер выплатит бывшей жене 645 млн долларов

"Развод века": южнокорейский миллиардер выплатит бывшей жене 645 млн долларов

Председатель правления SK Group, второго по величине конгломерата Южной Кореи, 65-летний Чхве Тхэ Вон, выплатит бывшей жене Но Со Ён 645 млн долларов (более 50 млрд рублей).

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