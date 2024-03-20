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В Красной Поляне появился новый сквер «Горный

В Красной Поляне появился новый сквер «Горный». Он благоустроен по инициативе мэра, при поддержке ГК «ДЕСО» и участии депутата Заксобрания Краснодарского края.

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