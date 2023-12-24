Зарезанная клиентом 25-летняя эскортница недавно вернулась из турне по Азии

Стали известны подробности жуткого убийства 23 декабря в центре Москвы, где в квартире 25-летнюю девушку, предоставляющую интимные услуги, зарезал клиент, который ранее был судим за расправу над двумя женщинами легкого поведения.
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