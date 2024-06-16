Госдума решила не пихать законодательную палку в рыночное колесо

Проект закона об установлении предельного размера торговой надбавки к отпускным ценам на отдельные виды социально значимых продуктов не более 10 процентов планируют рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 18 июня, следует из проекта решения Совета Думы.