Госдума решила не пихать законодательную палку в рыночное колесо

Проект закона об установлении предельного размера торговой надбавки к отпускным ценам на отдельные виды социально значимых продуктов не более 10 процентов планируют рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 18 июня, следует из проекта решения Совета Думы.
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