Мы хорошо знаем о таких возрастных проблемах со зрением, как катаракта или глаукома, но зачастую недооцениваем опасность макулярной дегенерации, или макулодистрофии сетчатки глаза.
Вижу. Не вижу…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мы хорошо знаем о таких возрастных проблемах со зрением, как катаракта или глаукома, но зачастую недооцениваем опасность макулярной дегенерации, или макулодистрофии сетчатки глаза.
Свежие комментарии