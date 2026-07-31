The Atlantic: Трамп отказался передать Зеленскому 300 ракет Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Дональда Трампа поговорить с главой SpaceX Илоном Маском, чтобы тот разрешил ВСУ использовать спутниковую сеть Starlink для более прицельных беспилотных ударов вглубь России.
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