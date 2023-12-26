"Вот это утрата": мужчины не ожидали, чем закончится рыбалка на льду во Владивостоке

В Приморье горе-рыбаки утопили автомобиль на льду в районе Коврижки, сообщает ИА PrimaMedia. Однако мужчин в этот момент волновал не транспорт, ушедший под воду, а рыболовные снасти, которые находились внутри транспорта.
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