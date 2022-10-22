Россиянка раскрыла три причины, почему она уехала из Казахстана, хотя сейчас все туда рвутся На фоне ажиотажного спроса на поездки в Казахстан сначала после начала февральских событий, а потом и после объявления в России частичной мобилизации россиянка заявила, что у нее было как минимум три причины переехать из Казахстана в Россию, хотя все туда сейчас … Сообщение Россиянка раскрыла три причины, почему она уехала из Казахстана, хотя сейчас все туда рвутся появились сначала на 777 Travel.