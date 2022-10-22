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Россиянка раскрыла три причины, почему она уехала из Казахстана, хотя сейчас все туда рвутся

Россиянка раскрыла три причины, почему она уехала из Казахстана, хотя сейчас все туда рвутся На фоне ажиотажного спроса на поездки в Казахстан сначала после начала февральских событий, а потом и после объявления в России частичной мобилизации россиянка заявила, что у нее было как минимум три причины переехать из Казахстана в Россию, хотя все туда сейчас … Сообщение Россиянка раскрыла три причины, почему она уехала из Казахстана, хотя сейчас все туда рвутся появились сначала на 777 Travel.

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