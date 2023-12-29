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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» хочет перехватить Грама у ЦСКА и предлагает за него 1,5 млн евро (Иван Карпов)

«Зенит» хочет перехватить Грама у ЦСКА и предлагает за него 1,5 млн евро (Иван Карпов)

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА близок к покупке 22-летнего игрока за 1,6 млн евро и процент от перепродажи.

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