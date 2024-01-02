В Крыму оценили слова Зеленского о скором захвате полуострова

РИАМО - 2 янв. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус отметил, что новая военная операция по захвату Крыма, которую анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, является популизмом, сообщает РИА Новости.
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