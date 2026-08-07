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Марек о защитнике «Монреаля» Джекае: «Давно ходят слухи, что он может оказаться в «Филадельфии». Но такого игрока лучше менять в другую конференцию»

Инсайдер Джефф Марек высказался о возможном обмене защитника «Монреаля» Арбера Джекая .  25-летний игрок сейчас находится в статусе ограниченно свободного агента.

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