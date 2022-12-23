Краснокнижные коты не вернутся в дом в 5-м Войковском

Фото предоставлено Головинской межрайонной прокуратуройИстория трех краснокнижных амурских лесных котов, которых нашли в квартире дома в 5-м Войковском проезде этой осенью, получила продолжение, сообщает Агентство городских новостей “Москва”.
Фото предоставлено Головинской межрайонной прокуратуройИстория трех краснокнижных амурских лесных котов, которых нашли в квартире дома в 5-м Войковском проезде этой осенью, получила продолжение, сообщает Агентство городских новостей “Москва”.
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