Районная неделя

22 подписчика

Свежие комментарии

Краснокнижные коты не вернутся в дом в 5-м Войковском

Краснокнижные коты не вернутся в дом в 5-м Войковском

Фото предоставлено Головинской межрайонной прокуратуройИстория трех краснокнижных амурских лесных котов, которых нашли в квартире дома в 5-м Войковском проезде этой осенью, получила продолжение, сообщает Агентство городских новостей “Москва”.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх